Андрей Травников высоко оценил сбор гуманитарной помощи для ЛДНР

Этот и другие вопросы обсуждались в рамках рабочей поездки губернатора в Убинский район.
Глава региона в ходе рабочей поездки в Убинский район посетил местный центр социального обслуживания населения. Сопровождающий губернатора в поездке главный врач ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №34» Ярослав Фролов в ходе посещения центра предложил рассмотреть вопрос об установлении льготного проезда для соцработников.
«Часть сотрудников ЦСОН живут в селах, в том числе удаленных от райцентра. С одной стороны, это удобно – они знают своих пожилых людей на местах, помогают им, не выезжая из села. С другой стороны, минимум дважды в месяц соцработники ездят в райцентр для приобретения лекарств и по прочим нуждам своих подопечных, ездят за свой счет».
Андрей Травников поручил министерству труда и социального развития просчитать возможность введения таких льгот на проезд для всех соцработников в муниципалитетах Новосибирской области.
В центре соцобслуживания в с. Убинское губернатору представили доклад о сборе гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР и участников специальной военной операции.
Региональным минпромторгом совместно с ГУ МЧС России по Новосибирской области проводится сбор и отправка гуманитарных грузов в распределительные центры, расположенные в Республике Крым, Белгородской и Ростовской областях.
18 апреля была организована вторая отправка гуманитарной помощи бортом Минобороны РФ в РЦ Республики Крым (более 21 тонны продовольственных товаров, упакованных в 4 тысячи продуктовых наборов, для граждан Донецкой и Луганской Народных Республик: круп, консервированной мясной и рыбной продукции, подсолнечного масла, средств личной гигиены).
Первый сбор гуманитарной помощи в Убинском районе осуществлялся в период с 17 по 25 марта в Центре социального обслуживания населения Убинского района. В акции по сбору гуманитарной помощи приняли участие 13 организаций и 9 средних общеобразовательных школ, а также неравнодушные граждане. Объем благотворительной помощи, собранной жителями Убинского района, составил около 1 тонны: продукты питания, хозяйственные и промышленные товары, канцелярские товары. Собранная гуманитарная помощь в полном объёме сформирована и транспортирована 25 марта в пункт формирования гуманитарной помощи Российского Красного Креста в Новосибирске.
Сейчас в ЦСОН Убинского района открыт сбор посылок нашим военнослужащим, участвующим в специальной военной операции на территории Украины. Жители района, включая ветеранские организации, активно участвуют в сборе гуманитарной помощи для жителей ДНР и ЛНР и участников специальной военной операции.
Фото: архивы пресс-служб
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