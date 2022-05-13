Андрей Травников высоко оценил сбор гуманитарной помощи для ЛДНР

Глава региона в ходе рабочей поездки в Убинский район посетил местный центр социального обслуживания населения. Сопровождающий губернатора в поездке главный врач ГБУЗ НСО «Городская клиническая больница №34» Ярослав Фролов в ходе посещения центра предложил рассмотреть вопрос об установлении льготного проезда для соцработников.

«Часть сотрудников ЦСОН живут в селах, в том числе удаленных от райцентра. С одной стороны, это удобно – они знают своих пожилых людей на местах, помогают им, не выезжая из села. С другой стороны, минимум дважды в месяц соцработники ездят в райцентр для приобретения лекарств и по прочим нуждам своих подопечных, ездят за свой счет».

Андрей Травников поручил министерству труда и социального развития просчитать возможность введения таких льгот на проезд для всех соцработников в муниципалитетах Новосибирской области.