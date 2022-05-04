В новосибирском правительстве обсудили организацию летнего оздоровительного отдыха для детей

В еженедельном оперативном совещании под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова приняли участие члены регионального правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона. С докладом о ходе подготовки к проведению летней оздоровительной кампании детей в 2022 году выступила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.

Глава региона подчеркнул, что основная задача на предстоящий сезон – провести смены в загородных лагерях и лагерях дневного пребывания с соблюдением стопроцентной безопасности.



«Хорошо, что в этом году меньше ковидных ограничений, но по-прежнему сохраняется непростая санитарно-эпидемическая обстановка, поэтому здоровье детей для нас – на первом месте. Традиционно правительство Новосибирской области выделяет средства на устранение нарушений и исполнение предписаний надзорных органов. Также будут приняты бюджетные решения по индексации стоимости продуктов питания в детских оздоровительных лагерях – объективно, на некоторые продукты цены выросли, – отметил губернатор. – Из новых задач – расширение охвата организованным отдыхом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; второе – организация отдыха детей с территории восточной Украины; и третье – мы сегодня видим возрастающий запрос в обществе на патриотическое воспитание детей, поэтому решено увеличить количество профильных смен патриотической направленности».

