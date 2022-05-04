В новосибирском правительстве обсудили организацию летнего оздоровительного отдыха для детей

В числе актуальных задач губернатор Андрей Травников назвал увеличение числа профильных смен патриотической направленности.
В еженедельном оперативном совещании под руководством губернатора Новосибирской области Андрея Травникова приняли участие члены регионального правительства, руководители областных исполнительных органов государственной власти, главы муниципальных образований региона. С докладом о ходе подготовки к проведению летней оздоровительной кампании детей в 2022 году выступила министр труда и социального развития Новосибирской области Елена Бахарева.
Глава региона подчеркнул, что основная задача на предстоящий сезон – провести смены в загородных лагерях и лагерях дневного пребывания с соблюдением стопроцентной безопасности.
«Хорошо, что в этом году меньше ковидных ограничений, но по-прежнему сохраняется непростая санитарно-эпидемическая обстановка, поэтому здоровье детей для нас – на первом месте. Традиционно правительство Новосибирской области выделяет средства на устранение нарушений и исполнение предписаний надзорных органов. Также будут приняты бюджетные решения по индексации стоимости продуктов питания в детских оздоровительных лагерях – объективно, на некоторые продукты цены выросли, – отметил губернатор. – Из новых задач – расширение охвата организованным отдыхом детей, находящихся в трудной жизненной ситуации; второе – организация отдыха детей с территории восточной Украины; и третье – мы сегодня видим возрастающий запрос в обществе на патриотическое воспитание детей, поэтому решено увеличить количество профильных смен патриотической направленности».
Министр труда и соцразвития Новосибирской области Елена Бахарева сообщила, что второй год летняя оздоровительная кампания начинается в условиях сохранения рисков распространения коронавируса. Сегодня загородным организациям разрешено принимать детей с учетом стопроцентной вместимости. Отменено обязательное тестирование на COVID-19 сотрудников лагерей с дневным пребыванием детей (ЛДП). Разрешен выезд детей с территории лагеря в период смены. Неактуальные ограничения сняты, но контроль за соблюдением действующих норм усилен.
Одна из ключевых задач этого лета – реализация второго этапа детского туристического кешбэка. На территории региона участие в программе принимают все организации (61), в том числе 17 ДОЛ самостоятельно реализуют путёвки, 44 ДОЛ реализуют путевки через агрегаторы или туроператоров. С 31 марта по настоящее время по программе детского туристического кешбэка детскими лагерями региона реализовано более 4 тысяч путевок, общая сумма полученного гражданами кешбэка на сегодня составила более 60 млн рублей.
По поручению губернатора проведен мониторинг потребности в летнем оздоровительном отдыхе детям из семей беженцев с территории ДНР, ЛНР и Украины. В Новосибирскую область на 4 мая приехали 229 человек, из них 56 детей, в том числе 39 – в возрасте от 7 до 17 лет. На сегодня 17 детей из семей беженцев выразили желание провести летний отдых в лагерях – все их заявки будут удовлетворены.
Фото: архивы пресс-служб
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