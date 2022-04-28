Андрей Травников вручил награды выдающимся новосибирцам

«Любовь к Родине и преданность делу – в характере и генетическом коде сибиряков», – отметил в ходе торжественной церемонии губернатор.
Полномочный представитель президента России в СФО Анатолий Серышев, губернатор Андрей Травников и заместитель председателя заксобрания Андрей Панфёров вручили выдающимся новосибирцам государственные награды Российской Федерации и региональные награды. Церемония прошла в большом зале областного правительства.
Глава региона отметил, что церемония вручения государственных наград и наград Новосибирской области – это не только торжественное мероприятие, которое собирает талантливых, выдающихся людей. Это, прежде всего, высокая оценка достижений и заслуг наших земляков президентом России Владимиром Путиным, руководством страны, общественное признание и уважение коллег.
«Огромное спасибо трудовым коллективам, коллективам общественных организаций, выдвигавшим ваши кандидатуры, – обратился к собравшимся Андрей Травников. – В преддверии Дня весны и труда, Дня Великой Победы особенно приятно вручать государственные награды новосибирцам, которые всю жизнь работают на благо Новосибирской области. Любовь к Родине и преданность делу – в характере и генетическом коде сибиряков. Каждый из вас утверждает наши базовые ценности в своей жизни. Вы – настоящие труженики и профессионалы высокого уровня, продолжатели дела поколения победителей, восстановителей, строителей и созидателей. Спасибо за то, что вы стремитесь быть полезными родной земле и людям. Об этом говорят ваши достижения в культуре, спорте, промышленности, науке, образовании и журналистике. Благодарю вас за плодотворный труд и высокие профессиональные результаты!»
Государственных наград Российской Федерации удостоены представители сферы высшего и среднего профессионального образования, культуры, бизнеса, транспорта, здравоохранения, физкультуры и спорта. Так, медаль ордена «За заслуги перед Отечеством» I степени вручена спортсмену-инструктору волейбольного клуба «Локомотив-Новосибирск» Ильясу Куркаеву.
Почетной грамотой президента Российской Федерации награждена Надежда Тимофеева – заместитель директора по учебно-производственной работе Новосибирского колледжа легкой промышленности и сервиса. Орденом Пирогова отмечен Игорь Маринкин – ректор Новосибирского государственного медицинского университета.
Андрей Травников и Андрей Панфёров вручили награды Новосибирской области представителям науки, промышленности, предпринимательского сообщества, средств массовой информации, культуры и искусства, строительства, транспорта, торговли, физкультуры и спорта, образования, жилищно-коммунального хозяйства, госслужбы, экономики и права, а также представителям общественных организаций региона.
Фото: архивы пресс-служб
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