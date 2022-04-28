Андрей Травников вручил награды выдающимся новосибирцам

«Огромное спасибо трудовым коллективам, коллективам общественных организаций, выдвигавшим ваши кандидатуры, – обратился к собравшимся Андрей Травников. – В преддверии Дня весны и труда, Дня Великой Победы особенно приятно вручать государственные награды новосибирцам, которые всю жизнь работают на благо Новосибирской области. Любовь к Родине и преданность делу – в характере и генетическом коде сибиряков. Каждый из вас утверждает наши базовые ценности в своей жизни. Вы – настоящие труженики и профессионалы высокого уровня, продолжатели дела поколения победителей, восстановителей, строителей и созидателей. Спасибо за то, что вы стремитесь быть полезными родной земле и людям. Об этом говорят ваши достижения в культуре, спорте, промышленности, науке, образовании и журналистике. Благодарю вас за плодотворный труд и высокие профессиональные результаты!»