Новосибирцам рассказали о правилах нахождения на параде 9 мая

Департамент по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска призывает жителей и гостей города соблюдать меры предосторожности при посещении массовых мероприятий во время празднования Дня Победы.

9 мая 2022 года в Новосибирске будет ограничен проход на территорию нескольких центральных улиц города. Из-за проведения военного парада войск Новосибирского гарнизона, посвященного празднованию Дня Победы, с 7:00 до 13:00 часов нельзя будет попасть на площадь Ленина и прилегающих к ней улиц на участках Красного проспекта от улицы Ядринцевской до улицы Максима Горького, по улице Орджоникидзе от Советской до Мичурина, а также на участках улиц Депутатской, Щеткина и Горького от улицы Серебренниковской до Красного проспекта.

Запрещено передвигаться по указанным территориям и на автомобилях, мотоциклах, велосипедах, самокатах, гироскутерах, скейтбордах. Также вводится запрет на полеты малогабаритных летательных беспилотных устройств (коптеров, дронов, авиамоделей) и летательных аппаратов малой авиации (частные маломестные самолеты, парапланы, мотопарапланы, дельтопланы, мотодельтопланы и т.д.).

9 мая попасть на центральные улицы города можно будет через КПП при наличии приглашений или пропусков. При этом не будут пропускать людей с большими сумками, громоздкими негабаритными предметами, оружием и опасными веществами и напитками в стеклянной, жестяной или пластиковой таре емкостью более 0,5 л.

Кроме того, в местах проведения праздничных мероприятий нельзя будет ничего продавать или пытаться провести публичное мероприятие.

Нарушителей правил безопасности могут задержать представители органов правопорядка.