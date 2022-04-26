Каким будет «Бессмертный полк»-2022 в Новосибирске?

Шествие «Бессмертного полка» в Новосибирске начнется 9 мая в 10:45. Об этом 26 апреля сообщила заместитель мэра Анна Терешкова. По ее словам, формирование колоны начинается в 09:00 напротив здания по улице Октябрьская магистраль, 3.



Во главе колонны отправится ретротехника — 18 машин. После пойдут 40 курсантов Новосибирского высшего военного мастерства командного училища, которые понесут полотнище Знамени Победы.



Потом выдвинется рота почетного караула Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала армии Яковлева войск Национальной гвардии — 18 человек понесут знамя Сибирской дивизии.



Затем курсанты Новосибирского высшего военного командного училища понесут флаг «Город трудовой доблести». Флаги республик будут держать курсанты Новосибирского военного ордена Жукова института имени генерала армии Яковлева войск Национальной гвардии.



После выстраивается многонациональная колонна из 350 человек, а также Новосибирский городской духовой оркестр. Далее выстраиваются все участники акции «Бессмертный полк».



Шествие будет проходить от Октябрьской магистрали до здания Дома офицеров по Красному проспекту, 63, где для новосибирцев организована концертная программа.