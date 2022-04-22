Новосибирская область собрала для ЛДНР новую партию гуманитарной помощи

Гуманитарный груз объемом 21 тонна, состоящий из продовольственных и непродовольственных товаров, отправлен на текущей неделе самолетом из Новосибирской области для жителей Луганской и Донецкой народных республик.

Результаты и планы по формированию гуманитарной помощи обсудили 21 апреля представители областных исполнительных органов власти, МЧС, общественных организаций на еженедельном заседании регионального оперштаба по оказания гуманитарной помощи населению Донбасса под руководством заместителя Губернатора Новосибирской области Сергея Семки.



Как доложил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства региона Максим Останин, предприятия и организации Новосибирской области, товаропроизводители, торговые сети принимают активное участие в сборе гуманитарной помощи и денежных средств для оказания помощи ЛНР и ДНР. Так, по линии министерства совместно с главным управлением МЧС России по Новосибирской области на этой неделе был отправлен новый гуманитарный груз объемом 21 тонна. Волонтеры региона приняли активное участие в фасовке продуктовых наборов – было сформировано 4 тысячи пакетов из более, чем 10 наименований продовольственных и непродовольственных товаров: круп, мясной, рыбной, овощной консервированной продукции, подсолнечного масла, средств личной гигиены и другого.



Кроме того, на территории города Новосибирска гуманитарная помощь оказывается прибывшим гражданам из Луганской и Донецкой народных республик. Торговые организации по продаже одежды и обуви предоставляют на льготных условиях необходимые товары для граждан по заявкам, направляемым через Новосибирскую межрегиональную общественную организацию инвалидов «Ассоциация «Интеграция».



Сбор гуманитарной помощи на территории Новосибирской области продолжается. Региональный штаб по оказанию гуманитарной помощи приглашает жителей и организации региона поддержать граждан Донецкой и Луганской народных республик, принять участие в сборе гуманитарного груза и принести необходимые товары в пункты сбора, действующие на территории города Новосибирска и области. Оказать благотворительную помощь можно также, осуществив пожертвование.



Подробную информацию о сборе гуманитарной помощи можно получить в Новосибирском областном отделении Российского Красного Креста по адресу: г. Новосибирск, ул. Писарева, д.4, по тел.: 8(909)531-81-88; тел. раб.: 8(383)221-18-55, Швайченко Наталья Александровна. Пункты сбора гуманитарной помощи расположены по адресам: ул. Мичурина, д. 12 и ул. Писарева, д.4.



По вопросам предоставления гуманитарной помощи можно обращаться также в минпромторг региона: Колмаков Андрей Александрович, тел. раб.: 8(383)238-62-19.