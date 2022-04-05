Сбор гуманитарной помощи для ДНР и ЛНР продолжается в Новосибирской области

Более 90 тонн продовольственных и непродовольственных товаров уже отправлено для жителей Луганской и Донецкой народных республик по разным направлениям. Сбор гуманитарной помощи на территории Новосибирской области продолжается.

При содействии министерства промышленности, торговли и развития предпринимательства региона собрано и отправлено воздушным сообщением более 20 тонн груза. Объем необходимой продукции для граждан народных республик удается собирать благодаря оперативному взаимодействию региональных органов власти с предприятиями, общественными и благотворительными организациями.



Новосибирский областной штаб по оказанию гуманитарной помощи населению Украины приглашает принять участие жителей и организации Новосибирской области и поддержать граждан ЛДНР, осуществив пожертвование.



Кроме того, можно принять участие в сборе гуманитарного груза и принести необходимые продукты в пункты сбора, действующие на территории города Новосибирска и области. Наиболее необходимыми продуктами (товарами) для жителей республик в настоящее время являются: детское питание (до 1 года), дрожжи, соль, одноразовая посуда, продуктовые наборы (весом до 6 кг., состоящие из продукции длительного срока хранения: крупы, консервированная продукция, подсолнечное масло и т.д.). Также следует обратить внимание, что гуманитарная помощь должна быть качественно упакована и иметь длительный срок хранения.



Подробную информацию можно получить в Новосибирском областном отделении Российского Красного Креста по адресу: г. Новосибирск, ул. Писарева, д.4, по тел.: 8(909)531-81-88; тел. раб.: 8(383)221-18-55, Швайченко Наталья Александровна.



По вопросам предоставления гуманитарной помощи можно обращаться в минпромторг региона: Колмаков Андрей Александрович, тел. раб.: 8(383)238-62-19.