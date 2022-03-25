Губернатор Новосибирской области поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Андрей Травников подчеркнул, что уже третий год деятели культурной сферы работают в непростых условиях ограничений и используют это время как возможность для развития.
Глава региона в День работника культуры вручил выдающимся деятелям этой сферы почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора, а также свидетельства о присвоении звания «Почетный работник культуры Новосибирской области».
Андрей Травников отметил, что третий год подряд деятели культуры работают в непростых условиях ограничений и используют это время как возможность для развития.
«Как это всегда бывало на сложных этапах нашей истории, в такие непростые времена мы по-новому оцениваем значимость культуры, ее способность поддержать людей, укрепить и объединить нас. Сегодня это как никогда необходимо, потому что те трудности, которые мы преодолеваем, возникли из-за того, что мы, народ России, осмелились отстаивать и защищать нашу историю, нашу культуру, нашу любовь к Родине. Ваш профессиональный праздник мы отмечаем в этот раз в Год культурного наследия, объявленный в России президентом страны Владимиром Путиным. В этом году мы будем заниматься не только сохранением нашего многообразного, многонационального и многовекового культурного наследия, но и его преумножением.
Всегда в сложные периоды деятели культуры находили возможность для творчества. В самые непростые моменты нашей истории рождались новые творения, порою настоящие шедевры. Уверен, наша культура отразит те события, которые мы сегодня переживаем, и найдёт способ правильно и объективно рассказать об этом людям. Отдельно желаю сфере культуры скорейшей отмены всех ковидных ограничений, и никакой шестой волны!» – обратился Андрей Травников к собравшимся в камерном зале Новосибирской филармонии.
Фото: архивы пресс-службы
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