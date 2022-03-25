Губернатор Новосибирской области поздравил работников культуры с профессиональным праздником

Глава региона в День работника культуры вручил выдающимся деятелям этой сферы почетные грамоты, благодарности и благодарственные письма губернатора, а также свидетельства о присвоении звания «Почетный работник культуры Новосибирской области».

Андрей Травников отметил, что третий год подряд деятели культуры работают в непростых условиях ограничений и используют это время как возможность для развития.

