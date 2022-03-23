Новосибирская область отправила жителям ДНР и ЛНР почти 20 тонн гуманитарного груза

Жители Донецкой и Луганской народных республик в ближайшее время получат гуманитарный груз, собранный для них в Новосибирской области.

«Правительством Новосибирской области совместно с региональным ГУ МЧС организована отправка 20 тонн гуманитарного груза для жителей Донбасса. В составе груза детское питание, продуктовые наборы, средства гигиены. В акции приняли участие около 15 предприятий региона», − сообщил замминистра промышленности, торговли и развития предпринимательства Максим Останин.

Гуманитарный груз включает продукты с продолжительным сроком хранения, детское питание, теплые вещи, предметы первой необходимости.

В акции по сбору вещей и продуктов участвовали общественные организации, представители силовых структур и ведомств региона.

Фото: архивы пресс-служб