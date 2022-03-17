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Глава новосибирского минпромторга получил травму на хоккее

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Андрей Гончаров сломал ногу и теперь на публичных мероприятиях появляется на костылях.

Глава регионального министерства промышленности и торговли Андрей Гончаров появился на публичном мероприятии 17 марта на костылях — министр сломал ногу.

В беседе с Сиб.фм Андрей Гончаров рассказал, что пострадал во время игры в хоккей. Врачи диагностировали министру перелом большой и малой берцовой кости. Однако это не помешало ему сегодня посетить открытие пунктов сбора гуманитарной помощи ДНР и ЛНР.

Фото: архивы пресс-служб

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