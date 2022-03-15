Сколько беженцев из ДНР и ЛНР примет Новосибирская область?

Наш регион готов принять 1,2 тысячи жителей Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил замгубернатора Новосибирской области Сергей Нелюбов.

Ранее Правительство РФ страны опубликовало распределение беженцев из ЛДНР по регионам страны. Новосибирская область готова принять 1,2 тысячи граждан Донбасса и Украины. Беженцев разместят в детских и социальных учреждениях региона: в пяти загородных круглогодичных лагерях и санаториях «Золотой берег» и «Лазурный».

В местах, куда приедут беженцы, особое внимание уделяют отдыху и оздоровлению детей, а также сопровождающих их взрослых.

В Новосибирской области действует выверенный алгоритм приема вынужденных переселенцев из из ЛДНР. На коротком номере 122 открыта линия помощи для беженцев, специалисты помогают людям получить выплаты, встать на учет, оформить необходимые документы, получить медицинскую помощь. Кроме того, прибывшие граждане могут обратиться за помощью по телефону горячей линии министерства труда и социального развития Новосибирской области 8 (800) 100-00-82.