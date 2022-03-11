Александр Карелин и Владимир Городецкий попали в санкционный список Евросоюза

Евросоюз опубликовал новый санкционный список. Вместе с крупными бизнесменами и членами их семей в него попали 146 сенаторов РФ, в том числе новосибирские сенаторы Владимир Городецкий и Александр Карелин.

Владимир Городецкий – первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Александр Карелин – член Комитета Совета Федерации по международным делам. Отметим, что господин Карелин лично ездил на Донбасс, чтобы помочь жителям ДНР.

Ограничительные меры включают замораживание активов, запрет на предоставление им средств в ЕС, а также запрет на въезд в ЕС – даже транзитом.

Фото: @_karelin_aleksandr_wrestling_