18+
  • Город
  • Общество
  • News
Общество

Александр Карелин и Владимир Городецкий попали в санкционный список Евросоюза

Поделиться:

Ограничительные меры включают замораживание активов, запрет на предоставление средств в ЕС, а также запрет на въезд (даже транзитом) в ЕС.

Евросоюз опубликовал новый санкционный список. Вместе с крупными бизнесменами и членами их семей в него попали 146 сенаторов РФ, в том числе новосибирские сенаторы Владимир Городецкий и Александр Карелин.

Владимир Городецкий – первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера. Александр Карелин – член Комитета Совета Федерации по международным делам. Отметим, что господин Карелин лично ездил на Донбасс, чтобы помочь жителям ДНР.

Ограничительные меры включают замораживание активов, запрет на предоставление им средств в ЕС, а также запрет на въезд в ЕС – даже транзитом.

Фото: @_karelin_aleksandr_wrestling_

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: