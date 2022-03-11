Что известно о новом пособии для детей от 8 до 16 лет?

8 марта президент РФ Владимир Путин объявил о новой выплате семьям с детьми от 8 до 16 лет. Пособие смогут получить семьи с низким доходом после подачи соответствующего заявления. Деньги начнут поступать с 1 мая этого года сразу за два месяца – за апрель и май.



Для получения выплаты необходимо, чтобы среднедушевой доход семьи был ниже прожиточного минимума. На момент подачи заявления ребенку уже должно быть 8 лет, но он должен быть младше 17 лет.



Размер выплаты может составить 50, 75 или 100% от прожиточного минимума для детей в регионе. Минимально 50% – это около 6 тысяч рублей. В случае если среднедушевой доход семьи все еще не достиг прожиточного минимума, то сумма составит 75% от ПМ – примерно 9 тысяч рублей. Если доход не достиг минимума на душу населения, то выплата будет 100% – около 12 тысяч рублей.



В настоящее время подать заявления на получение данного пособия нельзя. Их будут принимать с 1 мая 2022 года при условии, что на тот момент ребёнку исполнилось 8 лет, но еще нет 17 лет. Заявление можно будет подать через портал «Госуслуги».



Форма для заявления пока не появилась – гражданам нужно подождать до 1 мая. Отметим, что деньги будут приходить на карту «Мир» или на счет без карты.