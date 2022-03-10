Насколько травматичной оказалась эта зима для новосибирцев?

Новосибирцы получили 1438 травм из-за гололедицы за минувшую зиму (к сожалению, падения продолжаются и в марте, который относится к весне, скорее, «по календарному принципу»). Об этом рассказал начальник департамента по ЧС и взаимодействию с административными органами мэрии Новосибирска Сергей Куценко.



По его словам, декабрь 2021 года стал самым травмоопасным - в этом месяце упал 651 человек. Всего за декабрь, январь и февраль 1438 человек получили уличные травмы. Среди районов лидируют Центральный округ (307 случаев), Ленинский район (126 случаев) и Дзержинский район (97 случаев).

Если брать количество травм на тысячу жителей, то меньше всего их зафиксировано в Заельцовском, Калининском и Октябрьском районах. Центральный округ и Железнодорожный район являются лидерам по падениям — 2,1 и 1,55 случая на тысячу человек соответственно.



По словам Куценко, эти данные не полные, а собраны только из медицинских учреждений и единой диспетчерской службы.



Больше всего травм происходит на тротуарах, лестницах и пешеходных переходах. Здесь происходит до 70% травм. Внутриквартальные территории, входные группы магазинов и торговых центров, организаций – до 20% травмирований. Также до 10% травм случается на внутридомовых территориях.



С приходом марта травмы продолжаются, так как оттепель сменилась морозами и начался гололед. Неделей ранее в Новосибирске зафиксировано 25 случаев травм, сейчас уже 49.

