Правительство Новосибирской области: беженцам из ЛНР и ДНР предоставят поддержку

В правительстве Новосибирской области рассказали об алгоритмах приема эвакуированного населения из Луганской и Донецкой народных республик. Для, них кроме жилья подготовят места в школах и детских садах, а также обеспечат медицинское сопровождение, включая вакцинацию. Для нуждающихся предусмотрена единовременная денежная выплата.

Как сообщили в правительстве региона, в подготовке к приему беженцев подключены и работают в особом режиме министерство образования, министерство труда и социального развития, министерство здравоохранения.

Эвакуируются главным образом дети дошкольного и школьного возраста, а также женщины и люди пожилого возраста. Поэтому правительство региона готовится к дальнейшему обучению школьников и устройству дошкольников в детские сады, а также медицинскому сопровождению, социальной защите граждан.

В министерстве труда и соцразвития Новосибирской области сообщили, что оказавшиеся в трудной жизненной ситуации жители ДНР И ЛНР могут получить единовременную выплату в центрах социальной поддержки населения по месту пребывания. Выплата составляет 10 тысяч рублей на члена семьи, пояcнили Сибкрай.ru в Клиентской службе Советского района.

Кроме того, гражданам ДНР И ЛНР также обеспечат диагностику здоровья и вакцинацию, сообщили в правительстве.

Чтобы устроить детей в школы Новосибирской области, региональное министерство образования рекомендуют обращаться в территориальные органы управления образованием муниципальных районов и городских округов.

Также в Новосибирске создали оперативный штаб Общественной палаты Новосибирской области по оказанию помощи беженцам из Луганской и Донецкой народных республик. Он находится по адресу улица Державина, 7.