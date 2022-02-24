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Общество

Как россияне отнеслись к признанию суверенитета ДНР и ЛНР?

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8% граждан признались, что вовсе не слышали о признании независимости республик.

Решение президента РФ Владимира Путина о признании независимости ДНР и ЛНР поддерживают 73% россиян. Скорее не поддерживают — 16%; Каждый десятый россиянин затруднился ответить (11%), говорится в исследовании ВЦИОМ.

При этом указывается, что 8% россиян не слышали о признании республик, 26% слышали без подробностей, 66% граждан считают, что хорошо ознакомлены с ситуацией.

Решение о подписании договора о дружбе и сотрудничестве с республиками поддержали 78% россиян, 14% опрошенных — не поддерживают.

Фото: kremlin.ru

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