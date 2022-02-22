Новосибирцев приглашают присоединиться к работе штаба помощи жителям ДНР и ЛНР

Новосибирские активисты совместно благотворительными фондами организовали штаб помощи эвакуированным мирным жителям Луганской и Донецкой народных республик. Об этом 22 февраля 2022 года сообщили в официальной группе поискового отряда «Маяк».



Общественники стараются помочь людям, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации из-за нарастающей угрозы боевых действий. Волонтеры находятся на постоянной связи со штабом в Ростовской области, где уже начали принимать беженцев и отправляют необходимые вещи, предметы гигиены и медикаменты.



Среди эвакуированных много семей с маленькими детьми, поэтому из Новосибирска передают подгузники, детское питание и средства для ухода за малышами.



По словам организаторов штаба, Сибирь находится далеко от пунктов размещения эвакуированного населения и пересылка всех собранных вещей и продуктов обойдется очень дорого. Поэтому нужна помощь от местных жителей.



Чтобы присоединиться к работе новосибирского штаба, необходимо позвонить по номерам телефонов: +7 961 879 52 00, +7 913 913 23 64. По этим телефонам можно также узнать всю информацию о пожертвованиях.