Россиян обяжут регистрировать домашних животных?

В России планируют ввести обязательную маркировку домашних животных. Об этом в беседе с «Известиями» рассказал первый зампред комитета Госдумы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов.



Парламентарий сообщил, что Минсельхоз подготовит поправки в законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования правового регулирования отношений в области ветеринарии». Этот документ, внесенный правительством в Госдуму в ноябре прошлого года, вводит понятия маркировки и учета животных в России, но сейчас он относится только к сельхозживотным. Теперь это положение планируют исправить, следует из ответа Минсельхоза Бурматову, который обратился главе ведомства Дмитрию Патрушеву.



«Минсельхоз является ответственным исполнителем по перечню поручений президента по вопросам формирования в обществе ответственного отношения к животным от 15 мая 2021 года, согласно которому необходимо внести в законодательство изменения, предусматривающие ведение учета домашних питомцев», — говорится в документе. В тексте письма отмечается, что доработать документ планируется в рамках подготовки его к рассмотрению во втором чтении. Также подчеркивается, что законопроект изначально разрабатывался для учета и маркировки, в том числе домашних питомцев.



«Сейчас к нам приходит много обращений от граждан, которые интересуются: куда из законопроекта пропали кошки и собаки. А ведь их регистрации люди ждут больше всего, потому что есть очень много потерявшихся животных, которых в случае идентификации было бы проще найти», — заявил господин Бурматов. Он также добавил, что новая норма поможет привлекать к ответственности нерадивых хозяев, выбрасывающих своих питомцев на улицу.

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«В некоторых регионах владельцы отпускают своих собак на самовыгул, а они сбиваются в стаи и нападают на людей. Уже есть трагические примеры, но владельцев невозможно привлечь к ответственности, так как они отказываются от своих собак», — прокомментировал депутат. Он подчеркнул, что учет животных должен быть бесплатным, а способ идентификации — вариативным, чтобы люди сами могли выбрать, как маркировать своего питомца. В качестве возможных вариантов парламентарий назвал чип, клеймо и бирку.