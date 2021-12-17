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Общество

Более 80% новосибирцев считают, что главная задача женщины — заниматься семьей и воспитанием детей

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Среди сибиряков, как и в целом среди россиян, по-прежнему царят патриархальные настроения.

Большинство новосибирцев считают, что женщина должна заниматься семьей и детьми. Это выяснилось в ходе опроса, проведенного «Сберстрахованием жизни» в разных городах России. В опросе приняли участие 11 тысяч россиян из 37 городов. Результат сбора мнений показал, что 86,2% жителей нашей страны поддерживают патриархат и считают, что главная задача женщины — заниматься семьей и воспитанием детей. В Новосибирске эта цифра чуть ниже общероссийского показателя — 83%.

Лишь 7,5% уверены, что женщина может успешно совмещать карьеру и материнство. Небольшая доля опрошенных уверена, что после свадьбы можно заняться профессиональным ростом.

На общем фоне выделяется Екатеринбург, где 67% опрошенных предпочли матриархат. Меньше всего тех, кто разделяет прогрессивные взгляды, в Петербурге (14%). В Новосибирске равноправие поддержали 17%.

Отметим, что большинство россиян считают, что в семье должно быть как минимум двое детей.

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