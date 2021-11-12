34% новосибирцев контролируют своих детей до их выхода на работу

Специалисты онлайн-университета Skypro и онлайн-школы Skysmart провели опрос среди нескольких тысяч россиян с детьми и выяснили, что 46% родителей уверены, что лучше знают, какое образование нужно их отпрыскам, а каждый третий родитель (43%) хотя бы частично погружен в занятия детей школьного и дошкольного возраста. Только 2% совершенно не вовлечены в образование подрастающего поколения.

Исследование показало, что будущее образование за детей массово выбирают родители или родственники, эта практика повсеместная. Лишь 18% опрошенных родителей готовы доверить выбор профессии своему чаду.

«Активный контроль — это возможность улучшить результаты ребенка. Так считают 68% опрошенных из нашего исследования, 18% полагают, что это необходимость, а для оставшихся 14% — это желание проконтролировать качество самого образования. Возможно, именно из-за такого подхода в родительском поведении не по специальности работают 31% выпускников вузов, 43% выпускников колледжей и 50% — профессиональных училищ, а более 40% взрослых россиян хотят сменить свою профессию», — рассказывает директор по развитию онлайн-университета Skypro Михаил Свердлов.

34% респондентов планируют контролировать своих детей до 18 лет, а 17% — до выхода на работу (до 22-25 лет). 16% родителей Новосибирска признались, что будут контролировать детей всю жизнь.