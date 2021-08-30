Сергей Шойгу: «Самолет "Байкал" заменит Ан-2»

По мнению Сергея Шойгу, Россия обладает достаточными возможностями для возрождения региональной авиации.

Сергей Шойгу Министр обороны Российской Федерации «Вообще по такой огромной стране без авиации очень непросто, и сегодня мы имеем возможности для того, чтобы эту авиацию возродить, для того, чтобы у нас появились самолеты, а они уже теперь есть — Л-410, а дальше будет Л-610. Л-410 мы в министерстве обороны вместе с коллегами поставили на поплавки или поплавковое шасси — можно садиться на реки, озера. Также поставили их на лыжи — можно летать уже на необорудованные аэродромы. Это такая большая, очень важная программа».

По его словам, до этого создавались лизинговые компании для того, чтобы это как-то возродить, но не было возможности реализовать. «Сегодня, когда прошла модернизация многих авиационных предприятий, когда начали производить самолеты, когда начали производить вертолеты. Вертолеты — полная модернизация Казанского вертолетного завода, вертолетный завод в Улан-Удэ. Кроме этого, у нас переведено сюда производство самолетов Л-410, которые замечательно зарекомендовали себя на выходе, МС-21, Superjet-100. На выходе самолет "Байкал", который встанет, заменит самолет Ан-2. Это, конечно, такая большая, серьезная платформа, с которой можно стартовать», — подчеркнул глава Минобороны.

В качестве примеров недостаточной маршрутной сети Шойгу отметил, что из Енисейска в Томск необходимо лететь через Красноярск, а на Таймыре уже выросло целое поколение тех, кто не бывал в Красноярске и даже в Норильске.

«Вы даже себе представить не можете, насколько я рад, потому что у нас периодически возникали предложения: давайте купим самолет, сделанный "Бомбардье", они летают на Аляске, в Канаде, приводили разные примеры, что населенный пункт в Канаде с населением семь тысяч человек имеет полторы тысячи самолетов, на которых они летают, начиная от охоты на лосей и заканчивая за солью в соседний поселок. Я образно об этом говорю. Поэтому, конечно, мы в ней [региональной авиации] нуждаемся», — заключил министр.

О Л-410: АО «Уральский завод гражданской авиации» (УЗГА) совместно с чешским предприятием Aircraft Industries реализовало проект по локализации производства самолетов Л-410 в России. На площадке «Арамиль» (Екатеринбург) построен современный производственный корпус, в котором изготовлено и передано эксплуатантам пятьдесят новых самолетов Л-410.