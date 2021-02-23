Путин, Навальный, Шойгу и Кобзон – ВЦИОМ составил «топ настоящих мужчин»

По данным опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), из известных актеров, певцов, политиков, общественных деятелей «настоящими мужчинами» россияне чаще других называли президента России Владимира Путина, народного артиста СССР Василия Ланового, певца Иосифа Кобзона, министра иностранных дел Сергея Лаврова, актера Сергея Безрукова, министра обороны РФ Сергея Шойгу и оппозиционера Алексея Навального.

«Самые ценные качества в мужчинах — честность, искренность и прямота. Их ценят девятнадцать процентов россиян, чаще мужчины (двадцать два процента). На втором месте такие качества, как надежность, уверенность и постоянство — их ценят четырнадцать процентов, чаще женщины (восемнадцать процентов против восьми процентов среди мужчин). На третьей позиции самых ценных качеств представителей сильного пола — порядочность и справедливость (девять процентов)», — отмечает ВЦИОМ.

Большинство респондентов (восемьдесят пять процентов) высказались за равное участие в ведении домашнего хозяйства. Кроме того, восемьдесят шесть процентов опрошенных уверены, что воспитание детей задача и мамы, и папы. А вот кормильцем в семье все-таки должен быть мужчина – так считают пятьдесят девять процентов россиян.

Фото: архивы пресс-служб