Сквиши, спиннеры и кубики – среди покупок новосибирцев все чаще фигурирует антистресс-атрибутика

Новосибирцы стали чаще заказывать антистресс-товары, в частности игрушки-сквиши, которые после деформации восстанавливают форму. Сотрудники «AliExpress Россия» отмечают, что в целом по России покупатели готовы потратить на избавление от стресса от ста до пятисот рублей.

Объем оборота товаров из категории «‎антистресс» вырос в период с 1 по 18 января в два раза по сравнению с аналогичным периодом 2020 года и втрое — по сравнению с 2019.

Резкий рост связан с тем, что жителям России с трудом дается адаптация к рабочему графику после продолжительных новогодних каникул, уверены аналитики. Кроме того, триггером становится коронавирусная пандемия.

Помимо сквишей популярности вернули фиджет-спиннеры — их продажи выросли более чем в два раза. Кроме того, на треть увеличился объем оборота антистресс-кубиков.