С 30 октября кальяны в кафе и ресторанах запрещаются

Теперь желающие покурить кальян должны будут посещать специально отведенные для этого заведения. В свою очередь кальянные с конца октября должны перестать оказывать услуги сферы питания. То есть реализуется четкое разделение по функциям: в кальянных – курят, но не едят; в ресторанах/кафе – едят, но не курят. Поклонникам вейпов и айкосов также нельзя будет дымить в заведениях общественного питания.