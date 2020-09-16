Минфин предложил поднять акциз на табак на 20%

Минфин предложил повысить акциз на табак на 20%, чтобы компенсировать бюджетные расходы, выросшие из-за пандемии коронавируса. Документ уже одобрили на комиссии по законопроектной деятельности, теперь его рассмотрят на заседании правительства.

Сейчас ставка акциза на сигареты — 1996 рублей за тысячу штук. По новому проекту, он будет составлять 2359 рублей на сигареты и до 60 рублей — на вейпы и электронные сигареты. По мнению экспертов, повышение акциза повлечет за собой рост цен в среднем до 140 рублей за пачку сигарет.