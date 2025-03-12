Новосибирцы могут подготовиться к «Диктанту Победы» на платформе «Ростелеком. Лицей»

Специальный раздел платформы «Ростелеком. Лицей» позволяет подготовиться к участию в масштабной акции «Диктант Победы», которая пройдет 25 апреля. В частности, на платформе размещен видеокурс от Российского военно-исторического общества, который освежит знания о Великой Отечественной войне. Кроме того, здесь можно найти конспекты и тесты по каждой теме диктанта, а также пять пробных вариантов прошлых лет. Эти материалы по «Диктанту Победы» актуальны как для школьников, так и для их родителей.

Ранее для жителей региона Новосибирским институтом повышения квалификации работников образования был запущен цикл видеолекций, чтобы в доступной форме помочь подготовиться к «Диктанту Победы». Среди лекторов – ученые-историки из НГУ, НГПУ, Института истории СО РАН, сотрудники Госархива. Видеолекции будут размещены на интернет-ресурсах министерства образования Новосибирской области.

Международная акция «Диктант Победы» проводится по всей России, а кроме того ещё в 80 странах мира. Минобрнауки РФ организует площадки в отечественных университетах и их зарубежных филиалах.

В 2024 году исторический тест перевели на восемь языков: английский, французский, испанский, польский, сербский, монгольский, китайский и греческий. Онлайн-версию «Диктанта Победы» также адаптировали под международный формат – она доступна на английском и китайском языках.