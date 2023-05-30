Новосибирские студенты вошли в число лучших на Всероссийской олимпиаде «Я – профессионал»

20 студентов и магистрантов НГПУ вошли в число лучших на Всероссийской олимпиаде «Я – профессионал», при этом одна участница стала бронзовой медалисткой. Такие результаты позволили вузу войти в тройку лидеров по Новосибирской области.

Представители НГПУ одержали победу в направлениях «Специальное (дефектологическое) образование», «Педагогическое образование», «Психология», «Социальная работа и организация работы с молодежью» и «Лингвистика». Наибольшее количество призеров и победителей – семь человек – обучаются в Институте детства НГПУ, а бронзовую медаль олимпиады завоевала студентка 5 курса ФИЯ НГПУ Валерия Радаева.

«Я участвовала в олимпиаде «Я – профессионал» с первого курса, но раньше не решалась пройти дальше отборочного тура: была уверена, что занять призовое место точно не получится. Однако осенью я узнала, что победа в олимпиаде позволяет поступить на программы магистратуры в некоторых вузах без вступительных испытаний. Именно это побудило меня попробовать свои силы в финале. Честно признаться, итоговым результатом была очень удивлена — не думала, что буду удостоена статуса медалиста. Сейчас, конечно, я очень этому рада!» – рассказывает медалистка.

Высокие результаты НГПУ помогли Новосибирской области войти в топ-3 лидеров среди регионов России по количеству дипломантов.

«Среди учебных заведений Новосибирской области по числу дипломантов Новосибирский государственный педагогический университет вошел в тройку лидеров. Дорогие дипломанты, поздравляю вас с окончанием сезона! Вы продемонстрировали отличную подготовку и глубокие знания, – подчеркнул первый заместитель генерального директора АНО «Россия – страна возможностей» Алексей Агафонов. – Впереди вас ждет насыщенная программа: стажировки, образовательные форумы и школы, а некоторых выпускников – поступление в магистратуру, ординатуру и аспирантуру. Желаю всем участникам еще больше карьерных и академических успехов».

Фото: 2ГИС