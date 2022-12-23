Министр образования НСО Сергей Федорчук: Следующий год в новосибирских школах пройдет под знаком педагога и наставника

Как отметил в своем докладе 23 декабря на итоговой коллегии министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук, изменение внешнеполитической ситуации в 2022 году внесло свои коррективы в образовательную и молодежную политику. Действующий тренд на создание единого образовательного пространства дополнен ключевым фактором в сфере образования – это воспитание. Формирование национальной системы воспитания сегодня является основной задачей школы.

«Мы должны не только продолжить борьбу с деструктивными идеологиями, но и вести созидательную работу, направленную на продвижение нашей национальной идеологии, наших ценностей», – подчеркнул министр.

По его словам, в целях организации современного воспитательного процесса в школе, помощи в реализации идей и инициатив обучающихся, а также увеличении количества школьников, принимающих участие в просветительских, культурных и спортивных событиях, в школах с 1 сентября 2022 года введена должность советника директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями.

«В текущем учебном году советники по воспитанию работают в 389 школах из 32 муниципалитетов Новосибирской области за счет субвенции на реализацию основных общеобразовательных программ школ. За счет федеральных средств в рамках реализации федерального проекта «Патриотическое воспитание граждан России» с 1 сентября 2023 года советники будут работать в 572 школах (286 ставок), с 1 января 2024 года – в 912 школах (456 ставок)», – уточнил Сергей Федорчук.

Он также напомнил, что реализуемый с 2021 года в рамках национального проекта «Образование» проект «Патриотическое воспитание граждан России», призван укрепить воспитательную среду в школе, привить детям нравственные ценности, вовлечь их в волонтёрскую деятельность, способствовать их социальному и культурному развитию.

С 1 мая 2022 года во исполнение поручения Президента России в практику воспитательной работы образовательных организаций введена еженедельная церемония поднятия (спуска) Государственного флага и исполнения гимна.

«Следующий год объявлен президентом России Владимиром Путиным Годом педагога и наставника, что свидетельствует о признании высокой роли учительства в нашем государстве. Мы наметили целый блок мероприятий, старт которых намечен на вторую половину января 2023 года», – сообщил министр.

Добавим, что в настоящее время организован сбор предложений от педагогов и образовательных организаций в региональный план мероприятий, посвященный Году педагога и наставника в Новосибирской области.