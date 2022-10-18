Какие новосибирские вузы оказались в топе лучших по стране?

Молодежное направление и служба исследований hh.ru подготовили рейтинг лучших вузов страны. Всего в него вошли 372 учебных заведения. Эксперты составляли рейтинг, опираясь на пять параметров: популярность вуза в своем регионе (доля числа выпускников от общего числа выпускников региона), востребованность у работодателей (среднее число приглашений на собеседования, полученных одним выпускником от работодателей на hh.ru в 2022 году), уровень ожидаемых зарплат выпускников вуза (отношение медианного значения зарплаты, указанной в резюме выпускников вуза, к медианному значению зарплаты, указанной в резюме выпускников вузов одного региона), стаж и текущая трудоустроенность (доля числа выпускников, в резюме которых есть хотя бы одно место работы с открытой датой окончания, от общего числа резюме выпускников вуза).

Среди вузов Новосибирской области в рейтинг попали десять учебных заведений, из них наиболее высокую позицию занял Новосибирский государственный технический университет (НГТУ) – он единственный вошел в топ-100, заняв 96 место. Также в число лучших вошли:

Новосибирский государственный университет (НГУ, 173 место),

Новосибирский государственный педагогический университет (НГПУ, 187 место),

Новосибирский государственный университет экономики и управления «НИНХ» (НГУЭУ, 223 место),

Новосибирский государственный медицинский университет (НГМУ, 279 место),

Сибирский государственный университет телекоммуникаций и информатики (СибГУТИ, 280 место),

Сибирский государственный университет путей сообщения (СГУПС, 281 место),

Сибирский университет потребительской кооперации (СибУПК, 299 место),

Новосибирский государственный аграрный университет (Новосибирский ГАУ, 324 место),

Новосибирский государственный архитектурно-строительный университет, Сибстрин (НГАСУ, 361 место).

Средние ожидаемые зарплаты колеблются у выпускников в районе 35-50 тысяч рублей. Востребованность выпускников вуза у работодателей — от 3,4 до 8,5. Для сравнения: самая высокая востребованность в выпускников Российской международной академии туризма (РМАТ) — 16,5.

Фото: 2ГИС