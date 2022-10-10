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Действительно ли антистрессовые игрушки оказывают позитивный эффект?

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Новосибирские ученые провели исследование, посвященное игрушкам симпл-димпл и поп-ит.

ФБУН Новосибирский НИИ гигиены Роспотребнадзора провел исследование антистресс-игрушек симпл-димпл и поп-ит. Исследование доказало, что эти «девайсы» помогают детям расслаблять нервную систему и развивать мелкую моторику рук.

«Полученные результаты согласуются с имеющимися данными о формировании быстрых положительных эмоций у детей, так как антистресс-игрушки воздействуют на центральную нервную систему за счет переключения внимания и вовлечения мелкой моторики пальцев рук, обеспечивают быстрый релаксирующий эффект, сопоставимый по эффективности с хорошо организованной динамической паузой», — рассказал Роскомнадзор о результатах исследования в Telegram-канале.

Кроме того, отмечается, что пауза с этими игрушками помогает детям передохнуть за короткий срок и приступить отдохнувшими к выполнению заданий. Новосибирский НИИ гигиены продолжит исследование влияния антистресс-игрушек на детей в течение всего учебного года.

В исследовании учеными оценивались такие показатели как концентрация внимания, умственная работоспособность, успешность выполнения заданий, а также аппетит и настроение ребенка.

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