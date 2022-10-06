Андрей Травников наградил лучших новосибирских учителей

«Ваша профессия сегодня — на передовой, в зоне особого внимания общества», — подчеркнул губернатор.
Губернатор Андрей Травников, первый зампредседателя законодательного собрания Новосибирской области Андрей Панферов и сенатор РФ Александр Карелин приняли участие в торжественном мероприятии, посвященном празднованию День учителя.
Глава региона поблагодарил как действующих педагогов и наставников, так и ветеранов отрасли за их благородный и сложный труд. «Учителя сопровождают человека всю его сознательную жизнь – в детстве, и потом, когда мы ведем в школу сперва своих детей, а потом и внуков. Сложно переоценить общественную значимость вашей профессии. Президентом России Владимиром Путиным 2023-й год объявлен Годом педагога и наставника. Это очень правильно и своевременно. В предыдущие два года, по понятным причинам, мы уделяли больше всего внимания медицинским работникам. Сегодня мы снова обращаем свои взоры на педагогов, воспитателей, понимая, что означает их труд для настоящего и будущего нашей страны. Ваша профессия сегодня – на передовой, в зоне особого внимания общества.
Особенно это важно для Новосибирской области, потому что мы можем развиваться только за счет людей, человеческого капитала – более ценного и большого ресурса в нашем регионе нет. Этот ресурс создаете вы. Со своей стороны, мы будем всё для того, чтобы престиж вашей профессии рос, чтобы эффективность вашей работы повышалась. Мы вышли на очень хороший уровень закрепления в профессии выпускников наших педагогических вузов и колледжей – 87%. Наша задача – побольше привлекать в профессию выпускников», – отметил глава региона.
Андрей Травников в рамках празднования Дня учителя вручил свидетельства победителям федерального конкурса на присуждение премий лучшим новосибирским учителям за профессиональные достижения в этом году.
Фото: nso.ru
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