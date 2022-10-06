Андрей Травников наградил лучших новосибирских учителей

Глава региона поблагодарил как действующих педагогов и наставников, так и ветеранов отрасли за их благородный и сложный труд. «Учителя сопровождают человека всю его сознательную жизнь – в детстве, и потом, когда мы ведем в школу сперва своих детей, а потом и внуков. Сложно переоценить общественную значимость вашей профессии. Президентом России Владимиром Путиным 2023-й год объявлен Годом педагога и наставника. Это очень правильно и своевременно. В предыдущие два года, по понятным причинам, мы уделяли больше всего внимания медицинским работникам. Сегодня мы снова обращаем свои взоры на педагогов, воспитателей, понимая, что означает их труд для настоящего и будущего нашей страны. Ваша профессия сегодня – на передовой, в зоне особого внимания общества.