Сто инклюзивных волонтеров пройдут обучение в НГТУ НЭТИ

В Новосибирском государственном техническом университете НЭТИ стартовал марафон инклюзивного волонтерства: с мая по ноябрь на базе вуза будут готовить кадровый ресурс инклюзивных волонтеров. В их число войдут молодые люди с инвалидностью в возрасте до 25 лет.

«Инклюзивное волонтерство — относительно новый термин. Если ранее волонтерством занимались исключительно здоровые люди, то сейчас мы хотим раздвинуть границы и показать обществу, что добровольцем может стать абсолютно каждый человек», — рассказала руководитель проекта, выпускница Института социальных технологий НГТУ НЭТИ Анастасия Марсавина.

По ее словам, марафон — это реализация социального проекта под названием «Границ.net». В течение нескольких месяцев командой проекта будет обучено не менее 100 участников. За это время будущие волонтеры примут участие в интерактивных тренингах и практикумах, направленных на формирование коммуникативных компетенций и навыков в общении людьми с различными формами инвалидности. География проекта включает Новосибирскую, Кемеровскую области и Алтайский край. Проект реализуется при грантовой поддержке Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь).

Во время марафона команда проведет диагностику участников на «входе» в проект и по его окончании, что позволит качественно оценить результаты обучения волонтеров.

«По окончании марафона будет сформирована инклюзивная межрегиональная команда волонтеров из числа студенческой и работающей молодежи, а также будет создана электронная база инклюзивных волонтеров, доступная для быстрого поиска и отбора со стороны заинтересованных организаций, с целью приглашения их для участия в мероприятиях, где требуются подготовленные добровольцы», — добавила Валерия Дегтярева, наставник проекта, руководитель Центра инклюзивного сопровождения НГТУ НЭТИ.

Зарегистрироваться на марафон можно по ссылке.

Фото: архивы пресс-служб