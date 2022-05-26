Совфед высоко оценил реализацию проекта «Академгородка 2.0»

Новосибирскую область с рабочим визитом посетила делегация Совета Федерации Федерального Собрания РФ.
В Новосибирской области 26-27 мая работает делегация Совета Федерации Федерального Собрания РФ. В центре внимания сенаторов – исполнение постановления Совфеда «О государственной поддержке социально-экономического развития Новосибирской области».
Председатель Комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера Андрей Шевченко, заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Виктор Кресс, первый заместитель Губернатора Новосибирской области Юрий Петухов, сенатор РФ Владимир Городецкий, члены Правительства Новосибирской области проконтролировали ход строительства важнейших объектов реализуемого в регионе проекта «Академгородок 2.0». Делегация посетила экспериментальное производство Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, в том числе участки производства оборудования для Сибирского кольцевого источника фотонов (СКИФ), а также площадку строительства кампуса мирового уровня НГУ.
Господин Шевченко отметил, что новосибирский Академгородок и будущий кампус НГУ – уникальное место в России, с уникальной средой, которая складывалась в течение десятилетий. «Новосибирск и наука – это синонимы», – подчеркнул сенатор Российской Федерации.
О производстве оборудования для СКИФа и работе институтов СО РАН членам делегации доложили директор Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, академик Павел Логачёв и директор Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, академик Валерий Бухтияров.
Отметим, что накануне в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера началась сборка первых сегментов синхротрона-бустера для Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ). Синхротрон-бустер – это важнейший элемент технологической «начинки» для будущего ускорительного комплекса. На конец июня-июль запланировано получение первого электронного пучка СКИФ в условиях радиационно-защищённого зала ИЯФ СО РАН.
Члены делегации отметили: важно, что это высокотехнологичное оборудование производят здесь, в сердце Сибири. На базе ИЯФа создается уникальное оборудование ускорительного комплекса СКИФ стоимостью 12,5 млрд рублей, равных которому нет в мире. Руководители института выразили благодарность Правительству России за выделение средств из федерального бюджета на развитие производства ИЯФ.
Установка СКИФ – это совершенно уникальный инструмент для научного прорыва во многих отраслях: материаловедении, биотехнологии, генетике, селекции, минералогии, современной физике. Для того, чтобы ученые могли эффективно работать, создаётся и сопутствующая инфраструктура, в том числе, социальная и транспортная. Центр коллективного пользования СКИФ – источник синхротронного излучения поколения 4+. Установка сооружается в Новосибирской области в рамках национального проекта «Наука и университеты» и во исполнение Указа президента России Владимира Путина от 25 июля 2019 года под постоянным контролем со стороны Правительства Новосибирской области. Заказчиком и застройщиком ЦКП СКИФ выступает ФИЦ «Институт катализа им. Г. К. Борескова СО РАН». Единственный исполнитель по изготовлению и запуску технологически сложного оборудования для СКИФа – Институт ядерной физики им. Г. И. Будкера СО РАН.
Ректор НГУ Михаил Федорук доложил членам делегации об этапах первой и второй очереди строительства кампуса мирового уровня. Сегодня работы на площадке идут высокими темпами – уже в третьем квартале 2022 года начнется строительство новых корпусов.
Директор СУНЦ НГУ Людмила Некрасова рассказала о новых этапах развития физматшколы, о том новом уровне, на который выйдет Центр в результате строительства кампуса. «У нас хорошие условия, но важно понимать, что мы просто переросли существующую инфраструктуру. Нужны шесть лабораторий химии вместо действующих двух, нужны новые условия для проживания, досуга, спорта, культурных занятий ребят, и этот уникальный проект мы реализуем совместно с учёными Академгородка». Сегодня СУНЦ работает на всю Россию и крепко держится в тройке школ-лидеров, готовящих абитуриентов для лучших вузов страны.
Фото: архивы пресс-служб
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