Совфед высоко оценил реализацию проекта «Академгородка 2.0»

Господин Шевченко отметил, что новосибирский Академгородок и будущий кампус НГУ – уникальное место в России, с уникальной средой, которая складывалась в течение десятилетий. «Новосибирск и наука – это синонимы», – подчеркнул сенатор Российской Федерации.

О производстве оборудования для СКИФа и работе институтов СО РАН членам делегации доложили директор Института ядерной физики им. Г.И. Будкера СО РАН, академик Павел Логачёв и директор Института катализа им. Г.К. Борескова СО РАН, академик Валерий Бухтияров.

Отметим, что накануне в Институте ядерной физики им. Г.И. Будкера началась сборка первых сегментов синхротрона-бустера для Центра коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП СКИФ). Синхротрон-бустер – это важнейший элемент технологической «начинки» для будущего ускорительного комплекса. На конец июня-июль запланировано получение первого электронного пучка СКИФ в условиях радиационно-защищённого зала ИЯФ СО РАН.