«Тотальный диктант» объявил автора текста следующей проверки грамотности, которая пройдет в 2022 году

Ее имя, как и было обещано, было озвучено во время совместного онлайн-марафона «Тотального диктанта», Яндекса и МойОфис.

Степнова (урожденная Ровнер) Марина Львовна в разные годы была редактором журнала XXL, писала для журналов «Сноб» и Esquire.

Наиболее известным произведением автора стал, написанный в 2011 году, роман «Женщины Лазаря», переведенный на 26 языков, получивший третью премию «Большая книга» и вошедший в шот-лист премий «Русский Букер», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна».