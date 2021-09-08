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«Тотальный диктант» объявил автора текста следующей проверки грамотности, которая пройдет в 2022 году

Автором текста станет писательница, поэтесса и переводчица Марина Степнова.

Ее имя, как и было обещано, было озвучено во время совместного онлайн-марафона «Тотального диктанта», Яндекса и МойОфис.

Степнова (урожденная Ровнер) Марина Львовна в разные годы была редактором журнала XXL, писала для журналов «Сноб» и Esquire.

Наиболее известным произведением автора стал, написанный в 2011 году, роман «Женщины Лазаря», переведенный на 26 языков, получивший третью премию «Большая книга» и вошедший в шот-лист премий «Русский Букер», «Национальный бестселлер» и «Ясная Поляна».

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