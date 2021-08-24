Центр имени Чумакова планирует модифицировать свою вакцину под новые штаммы

Новая версия вакцины может быть комбинированной. Об этом Айдар Ишмухаметов сообщил в эфире телеканала «Россия-24».

«Интерфакс» цитирует директора Центра имени Чумакова: «Да, безусловно <...> мы уже выделили штамм "дельта", и мы делаем все подготовительные этапы, чтобы сделать новую вакцину». По его словам, речь не идет о доработке вакцины. «Просто вместо предыдущего "альфа"-штамма в этой вакцине будет присутствовать "дельта"-штамм».

Говоря о возможности создания комбинированной вакцины (эффективной сразу против двух штаммов вируса) Ишмухаметов добавил: «Мы сейчас обдумываем эти вещи, это может быть комбинация, может быть комплексная вакцина <...>. Иначе смысла нет, это было бы две вакцины».

Фото: Vojtech Vlk / CTK / ТАСС