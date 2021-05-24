Игрушками займутся всерьез. По поручению Роспотребнадзора ученые исследуют, как антистрессовые игрушки влияют на подрастающее поколение

Роспотребнадзор поручил научно-исследовательским институтам оценить, как влияют на детей популярные антистрессовые игрушки: симпл-димпл, поп-ит, сквиш и другие. Кроме того, в ведомстве дали кратное описание каждого из подобных «гаджетов». Об этом сообщает пресс-служба Роспотребнадзора. «Поп-ит и симп-димпл представляют собой пластиковые или резиновые игрушки с полусферами для нажатия пальцем. При нажатии игрушки издают щелкающий звук. Сквиш — это игрушка-антистресс, выполненная из синтетических материалов. После сжатия она принимает прежнюю форму», — сказано в сообщении ведомства. Специалисты НИИ оценят воздействие антитресс-игрушек на детей из-за обращений родителей.