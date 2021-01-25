Скорее в офлайн! У студентов Новосибирского театрального института стартовал очный формат занятий

Театральный институт стал первым новосибирским вузом, возобновившим очный учебный формат. Об этом сообщила пресс-служба министерства культуры региона.

По словам ректора НГТИ Василия Кузина, большая часть обучения студентов не может проходить в онлайн-формате. Будущие артисты постигают азы театрального искусства только находясь в контакте друг с другом и своими наставниками.

«Особенность театрального образования в том, что студенты могут получить профессиональные навыки лишь в живом взаимодействии с преподавателями и с однокурсниками на сценической площадке. Поэтому значительное количество дисциплин — актерское мастерство, сценическая речь, танец, сценическое движение и другие — преподается у нас в очной форме. Разумеется, с соблюдением всех профилактических требований по предотвращению вирусных заболеваний», — подчеркивает ректор.

Фото: архивы пресс-служб