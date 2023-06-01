Расселение 65 частных домов возле новосибирской «Локомотив Арены» обойдется в 1,2 млрд рублей

В Новосибирске на расселение 65 частных домов и выкуп земельных участков в рамках благоустройства территории вблизи волейбольного центра «Локомотив Арена» потребуется 1,2 млрд рублей, пишет «АиФ-Новосибирск».

Об этом в ходе сессии горсовета сообщил начальник департамента строительства и архитектуры мэрии Алексей Кондратьев. На один объект уйдет около 18 миллионов рублей.

Торги на получение права развития территории около спортивног центра стартовали 17 апреля. Начальная стоимость составила 58,07 млн рублей. ООО «Комфорт» предложило 60,07 млн рублей. Компания получила право на приобретение участков. Всего заявились четыре фирмы.

Срок реализации проекта по благоустройству, выкупу и расселению — до 30 декабря 2027-го.

Фото: 2ГИС