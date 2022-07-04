Андрей Травников поставил задачу реализовать на 100% объем строительных программ 2022 года

В Новосибирской области удалось не допустить остановки строек и сохранить рабочие места в строительном секторе. В плановом порядке идет возведение служебного жилья и жилья для детей-сирот. На оперативном совещании в правительстве Новосибирской области, которое провел губернатор Андрей Травников, обсудили ввод в эксплуатацию жилья на территории муниципальных образований региона по итогам шести месяцев 2022 года. Тематический доклад представил исполняющий обязанности министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков.

Андрей Травников подчеркнул, что в этом году был принят серьезный пакет мер для поддержки строительной отрасли со стороны федерального правительства и правительства Новосибирской области. «Это, в первую очередь, сохранение условий кредитования по старым ставкам для текущих проектов и новые, достаточно привлекательные ипотечные продукты, направленные на поддержание спроса на жилье. Мы не только не сократили государственный и муниципальный заказ, но и увеличили объем закупок по программам служебного жилья для бюджетников и квартир для детей-сирот. По поручению президента России Владимира Путина, мы должны с опережением выполнять программу по расселению жителей из аварийного жилья. Задача этого года – реализовать весь объем строек, которые обеспечены бюджетным финансированием», – сказал глава региона.