«Ласточка» не полетит: запуск скоростного поезда переносится на следующий год

Запуск скоростного поезда «Ласточка», который должен был возить пассажиров из Новосибирска в Барнаул и обратно уже с декабря этого года, перенесли на 2021-й. Эта «Ласточка» станет первым подобным поездом для Сибири. Сроки сдвинулись из-за низкого пассажиропотока в электричках в Алтайском крае на фоне ковидной пандемии (число пассажиров теперь на тридцать процентов меньше). На данный момент в инвестиционной программе РЖД на 2021 год (программа находится на рассмотрении в правительстве РФ) на «Ласточку» заложены три триллиона рублей. Так что от планов по запуску скоростного поезда компания не отказывается.