Новосибирцы смогут встать на налоговый учет через Госуслуги

Расширяются возможности оказания услуг гражданам в электронном виде. Встать на налоговый учет можно будет через портал госуслуг. Услуга станет доступна с 1 декабря текущего года.

Согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс РФ, физические лица смогут направлять в электронной форме заявления о постановке на учет в налоговом органе. Заявление должно быть подписано усиленной неквалифицированной электронной подписью.



Налоговый орган обязан поставить физическое лицо на учет в течение пяти дней со дня получения заявления и в тот же срок (пять дней) выдать ему свидетельство. При этом свидетельство о постановке на учет также может быть получено физлицом через Госуслуги.



В настоящее времяфизические лица вправе обратиться с заявлением о постановке на учет в любой налоговый орган лично, либо через представителя, а также направить его по почте заказным письмом.



«Все больше жителей Новосибирской области выбирают получение электронных услуг и сервисов через портал Госуслуг – их можно получать, не выходя из дома, в любое удобное время, без очередей, – подчеркнул министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь. – Не требуется предоставлять многие бумажные справки – ведомства обмениваются имеющимися документами в электронном виде. Совершенствование качества предоставления услуг в электронном виде соответствует реализации национальной цели «Цифровая трансформация».