18+
  • Город
  • Интернет
  • News
Интернет

Компания Google ограничила для НГУ доступ к облачному хранилищу

Подписаться:

Вконтакте
Telegram

Поделиться:

На данный момент у новосибирского вуза безлимитный объем хранения — «новые правила» вступят в силу с июля.

Корпорация Google в одностороннем порядке изменила условия сотрудничества с Новосибирским государственным университетом. В июле этого года для вуза будут введены «жесткие ограничения» на объем объединенного облачного хранилища данных.

«В настоящее время университет имеет безлимитный объем хранения, а с июля для 27 455 пользователей сервиса g.nsu.ru он уменьшится суммарно до 100 Тб», — говорится в письме Google, копию которого получил «РБК-Новосибирск». Информацию об этом редакции подтвердили в пресс-службе вуза.

Для распределения доступного места в хранилище и сохранения данных управление информационных технологий НГУ ограничит доступное пространство для всех аккаунтов сервиса до 3 Гб. До 6 июня пользователям предложили оптимизировать данные в хранилищах личных данных.

«Ситуации, когда пользователям нужен больший объем памяти, будут решаться индивидуально», — прокомментировали в НГУ.

© ООО «Журналы и сайты «Фабрика контента “Точка Ру”» Все права защищены. Перепечатка материалов данного сайта возможна только с письменного разрешения редакции.
При цитировании ссылка на www.sobaka.ru обязательна. Обратная связь с on-line редакцией: news@sobaka.ru

18+
Выберите свой город:
Ваш город
Новосибирск?
Выберите проект: