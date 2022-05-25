Компания Google ограничила для НГУ доступ к облачному хранилищу

Корпорация Google в одностороннем порядке изменила условия сотрудничества с Новосибирским государственным университетом. В июле этого года для вуза будут введены «жесткие ограничения» на объем объединенного облачного хранилища данных.

«В настоящее время университет имеет безлимитный объем хранения, а с июля для 27 455 пользователей сервиса g.nsu.ru он уменьшится суммарно до 100 Тб», — говорится в письме Google, копию которого получил «РБК-Новосибирск». Информацию об этом редакции подтвердили в пресс-службе вуза.

Для распределения доступного места в хранилище и сохранения данных управление информационных технологий НГУ ограничит доступное пространство для всех аккаунтов сервиса до 3 Гб. До 6 июня пользователям предложили оптимизировать данные в хранилищах личных данных.

«Ситуации, когда пользователям нужен больший объем памяти, будут решаться индивидуально», — прокомментировали в НГУ.