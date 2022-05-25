Компания Google ограничила для НГУ доступ к облачному хранилищу

На данный момент у новосибирского вуза безлимитный объем хранения — «новые правила» вступят в силу с июля.
Корпорация Google в одностороннем порядке изменила условия сотрудничества с Новосибирским государственным университетом. В июле этого года для вуза будут введены «жесткие ограничения» на объем объединенного облачного хранилища данных.
«В настоящее время университет имеет безлимитный объем хранения, а с июля для 27 455 пользователей сервиса g.nsu.ru он уменьшится суммарно до 100 Тб», — говорится в письме Google, копию которого получил «РБК-Новосибирск». Информацию об этом редакции подтвердили в пресс-службе вуза.
Для распределения доступного места в хранилище и сохранения данных управление информационных технологий НГУ ограничит доступное пространство для всех аккаунтов сервиса до 3 Гб. До 6 июня пользователям предложили оптимизировать данные в хранилищах личных данных.
«Ситуации, когда пользователям нужен больший объем памяти, будут решаться индивидуально», — прокомментировали в НГУ.
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