В Новосибирской области будет реализован пилотный проект на базе платформы «ГосТех»

«ГосТех» – облачное платформенное решение для федеральных, региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами и маркетплейсом.
Централизацию информационных систем Новосибирской области на базе единой платформы «ГосТех» обсудили участники экспертной сессии, организованной в рамках I Стратегической конференции «Импортонезависимость». Сессия прошла под руководством первого заместителя губернатора Юрия Петухова.
«ГосТех» – это облачное платформенное решение для федеральных, региональных органов власти и бизнеса с единой средой разработки, сервисными системами и маркетплейсом. Главное преимущество – возможность использовать готовые решения, что существенно снижает затраты на разработку региональных информационных систем. Регионы смогут сосредоточиться на внедрении и оптимальном использовании лучших облачных решений, и не будут тратить ресурсы на разработку. Государственные системы и услуги станут максимально удобными для людей и бизнеса, выстроятся в экосистему, ориентированную на клиента – гражданина страны.
«В Новосибирской области в ближайшее время начнется подготовительная работа, будут подготовлены предложения по переводу нескольких систем на платформу «ГосТех». Использования таких решений пойдет на пользу и жителям региона, и бизнесу, и разработчикам. Главная задача – сделать процесс создания региональных информационных систем максимально доступным, быстрым и удобным, без лишних финансовых и временных трат и без ненужной бюрократии», – подчеркнул Юрий Петухов.
В работе сессии приняли участие министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, первый заместитель директора ФКУ «Государственные технологии» Владимир Рахманов, заместитель Председателя Комитета информатизации и связи Санкт-Петербурга Дмитрий Кузьмин и генеральный директор компании «Хоулмонт» Александр Зоткин.
В ходе мероприятия было принято решение о старте реализации в нашем регионе пилотного проекта по централизации региональных информационных систем на базе платформы «ГосТех». Ожидается, что первый этап, включая разработку дорожной карты, начнется уже в ближайшее время.
Фото: архивы пресс-служб
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