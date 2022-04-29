В Новосибирской области будет реализован пилотный проект на базе платформы «ГосТех»

«В Новосибирской области в ближайшее время начнется подготовительная работа, будут подготовлены предложения по переводу нескольких систем на платформу «ГосТех». Использования таких решений пойдет на пользу и жителям региона, и бизнесу, и разработчикам. Главная задача – сделать процесс создания региональных информационных систем максимально доступным, быстрым и удобным, без лишних финансовых и временных трат и без ненужной бюрократии», – подчеркнул Юрий Петухов.

В работе сессии приняли участие министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь, первый заместитель директора ФКУ «Государственные технологии» Владимир Рахманов, заместитель Председателя Комитета информатизации и связи Санкт-Петербурга Дмитрий Кузьмин и генеральный директор компании «Хоулмонт» Александр Зоткин.

В ходе мероприятия было принято решение о старте реализации в нашем регионе пилотного проекта по централизации региональных информационных систем на базе платформы «ГосТех». Ожидается, что первый этап, включая разработку дорожной карты, начнется уже в ближайшее время.

Фото: архивы пресс-служб