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Россияне будут платить за WhatsApp?

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Рассказываем, когда и для каких пользователей мессенджер перестанет работать безвозмездно.

С 15 мая популярный в нашей стране мессенджер WhatsApp станет платным, однако пока эта информация актуальна только для бизнес-аккаунтов.

С середины мая для бизнес-аккаунтов в WhatsApp вводится платная подписка. Сейчас WhatsApp разрабатывает новый план для бизнес-аккаунтов, чтобы предложить пользователям за отдельную плату несколько дополнительных функций. Например, за деньги можно будет привязать к аккаунту до десяти устройств.

Другая новая функция мессенджера будет заключаться в том, чтобы дать возможность оформлять заказы разных товаров у бизнес-аккаунтов.

Схема будет работать следующим образом: в чате с бизнес-аккаунтами WhatsApp будет новый ярлык для создания заказов. Нажав на него, пользователь сможет набрать в корзину любые товары из каталога WhatsApp. Как только новый заказ будет сформирован, покупателя автоматически направят в чат с бизнес-аккаунтом, где можно будет оформить и оплатить заказ, пишет mirnov.ru.

В настоящее время сумма, которую нужно будет платить за пользование WhatsApp, не оглашена. Возможно, это будет платная подписка на какой-то определенный промежуток времени.

Подчеркиваем, что для рядовых пользователей WhatsApp будет по-прежнему работать бесплатно.

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