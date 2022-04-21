Для новосибирских рестораторов и фермеров создают продовольственный интернет-портал

Ускорить и упростить процесс взаимодействия новосибирских сельхозтоваропроизводителей, поставщиков, ритейлеров и ресторанных площадок – задача, которая сейчасактивно решается региональным правительством совместно с бизнес-сообществом.

Мероприятия в данном направлении обсудили в ходе круглого стола «HoReCa: фермеры – новые партнеры» заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Максим Останин, заместитель министра сельского хозяйства региона – начальник управления развития сельских территорий и инвестиций Андрей Шинделов, представители Федерации рестораторов и отельеров Сибири, крестьянские хозяйства, региональные фермеры и шеф-повара.

На данный момент региональным минпромторгом дорабатывается новая интернет-площадка – продовольственный портал, на котором будет сведена информация обо всех производителях Новосибирской области. Это сократит цепочку доставки, позволит оперативно найти нужного поставщика.

Максим Останин отметил, что на сегодняшний день в Новосибирской области функционируют порядка 2500 предприятий общепита, большая часть из них находится в Новосибирске. «Для нашего министерства также важно развивать общепит на сельской местности, находить новые контакты и сводить вместе поставщиков, ритейлеров и ресторанные площадки. Проект «Фермерский островок», запущенный в конце прошлого года, оказался успешным, поэтому в планах и далее осваивать наш региональный рынок производителей и налаживать взаимодействие с сетями», – рассказал господин Останин.

Продукция региональных фермеров представляет интерес для рестораторов, отметила амбассадор по Сибирскому федеральному округу Российской ассоциации шеф-поваров Chefs Team Russia, основатель проекта #ШЕФИФЕРМЕР Юлия Литвиненко: «Речь идет и о борщевом наборе, и о всех видах ремесленной продукции: сыры, колбасы, мясные продукты и многое другое. Нам важно обменяться контактами, познакомиться и наладить эффективное взаимодействие. Я говорю не только о ресторанах, но и об оздоровительных комплексах нашей области. Они пользуются большой популярностью среди гостей региона, и также нуждаются в налаженной цепочке поставщиков».

Правительством региона уже расширены меры поддержки малых форм хозяйствования в агропромышленном комплексе, в частности, возможности получения грантовой поддержки на создание и развитие крестьянско-фермерских хозяйств. Со всеми условиями можно ознакомиться на сайте министерства сельского хозяйства Новосибирской области.

По итогам круглого стола были заключены предварительные договоренности между производителями и представителями сферы HoReCa региона о сотрудничестве и поставках фермерской продукции.