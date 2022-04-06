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К юбилею Новосибирской области запустили интернет-платформу «Новосибирь 85»

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Она создана как онлайн-площадка для юбилейных мероприятий.

Интернет-платформа «Новосибирь 85», созданная как онлайн-площадка проведения юбилейных мероприятий, начала свою работу.

Проект включает в себя анонсы официальных, культурных, спортивных и социальных мероприятий, областных патриотических акций, информацию о введении в эксплуатацию социально значимых объектов, серию интервью и рассказов о заслуженных жителях региона, коллективах и предприятиях, исторические материалы, викторины и онлайн демонстрацию концертов и спектаклей театров нашего региона.

Все новости о юбилее нашего региона теперь можно найти на одном сайте — 85.nso.ru.

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