К юбилею Новосибирской области запустили интернет-платформу «Новосибирь 85»

Интернет-платформа «Новосибирь 85», созданная как онлайн-площадка проведения юбилейных мероприятий, начала свою работу.

Проект включает в себя анонсы официальных, культурных, спортивных и социальных мероприятий, областных патриотических акций, информацию о введении в эксплуатацию социально значимых объектов, серию интервью и рассказов о заслуженных жителях региона, коллективах и предприятиях, исторические материалы, викторины и онлайн демонстрацию концертов и спектаклей театров нашего региона.

Все новости о юбилее нашего региона теперь можно найти на одном сайте — 85.nso.ru.