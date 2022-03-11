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Губернатор Новосибирской области ушел из Инстаграма и Фейсбука

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Андрей Травников сообщил, что теперь будет информировать своих подписчиков в отечественных соцсетях.

Глава Новосибирской области Андрей Травников предупредил фолловеров о том, что прекращает размещать посты в своем инстаграм-аккаунте и на Фейсбуке.

«Из-за огромного количества фейковой информации и агрессивной политики Facebook и Instagram, ведущей к разжиганию вражды к нашим соотечественникам, я принял решение прекратить размещение публикаций в этих социальных сетях, — отметил губернатор. — О событиях, происходящих в регионе, продолжу информировать вас на страницах отечественных социальных сетей „ВКонтакте“ и „Одноклассники“».

Фото: архивы пресс-служб

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