Губернатор Новосибирской области ушел из Инстаграма и Фейсбука

Глава Новосибирской области Андрей Травников предупредил фолловеров о том, что прекращает размещать посты в своем инстаграм-аккаунте и на Фейсбуке.

«Из-за огромного количества фейковой информации и агрессивной политики Facebook и Instagram, ведущей к разжиганию вражды к нашим соотечественникам, я принял решение прекратить размещение публикаций в этих социальных сетях, — отметил губернатор. — О событиях, происходящих в регионе, продолжу информировать вас на страницах отечественных социальных сетей „ВКонтакте“ и „Одноклассники“».

Фото: архивы пресс-служб