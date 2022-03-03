Правительство России запустило портал «Объясняем.рф»

На фоне фэйков и слухов Правительство РФ запустило портал «Объясняем.рф» в качестве источника достоверной информации по актуальным вопросам, ресурс станет источником проверенной и оперативной информации.

«Правительству важно донести до людей актуальную и достоверную информацию. Поэтому председателем правительства принято решение о запуске информационного ресурса "Объясняем.рф". Новый портал станет источником проверенной, официальной и, что очень важно, оперативной информации, которая будет обновляться в режиме реального времени», — пояснил господин Чернышенко.

Ресурс будет работать по аналогии с порталом «Стопкоронавирус.рф». На портале размещены ответы на самые актуальные вопросы граждан по всем сферам, которые были собраны из соцсетей в каждом регионе страны — от транспортного сообщения до вопросов финансовой стабильности и работы учебных заведений.

При этом россиянам будет доступна обратная связь. Запрос можно отправить через страницы «Объясняем.рф» в таких социальных сетях как Telegram, «ВКонтакте», «Одноклассники» и Viber. По словам Чернышенко, мониторинг поступающих сообщений будет вестись постоянно, для формирования ответов привлечены все министерства и ведомства.