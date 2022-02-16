Электронные медкарты будут доступны новосибирцам через приложение в смартфоне

Результаты всех медицинских исследований и записи о посещениях врачей у жителей Новосибирской области будут храниться в мобильном телефоне. Это станет возможным благодаря приложению «Мое здоровье».

Министра цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь отмечает, специально разработанное приложение гражданин сможет установить на свой мобильный телефон.

«В прошлом году появилось специальное приложение «Госуслуги.Авто», в котором сосредоточена вся информация для автомобилистов. Все документы находятся в одном месте. То же самое предполагается сделать в сфере здравоохранения», – сказал министр.

Он сообщил, что это будет электронная медицинская карта прямо в смартфоне. Там будет и история болезни, и назначения врача, и результаты анализов и исследований. Не нужно будет носить толстую карту, состоящую из множества листов. Также в приложении будут доступны сервисы, например, телемедицинских консультаций.

«Этот проект стал возможным благодаря электронной медицинской карте. В Новосибирской области действует единая информационная медицинская система. И, конечно, для врачей – это большое подспорье. Можно зайти в карточку пациента, посмотреть историю болезни и лечения и тут же выписать направление на обследование», – уточнил глава ведомства.