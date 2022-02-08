Вирусологи новосибирского «Вектора» будут просвещать аудиторию в TikTok

Ученые СО РАН будут создавать научно-популярные ролики и выкладывать их в TikTok, сообщила автор проекта, кандидат химических наук Елена Дмитриенко. Инициаторами собственного канала в популярной молодежной соцсети стали сотрудники Института химической биологии и фундаментальной медицины (ИХБФМ) СО РАН.

К этому проекту присоединится новосибирский научный центр вирусологии и биотехнологии «Вектор». До конца текущего года планируется выпустить 200 роликов. Первые видео длительностью от одной до трех минут появятся уже весной.

«Цель в том, чтобы сделать хороший, грамотный контент, который был бы направлен на просвещение и образование и который бы смотрели дети. Вся информация будет исключительно от ученых СО РАН, не ниже кандидата наук. Потому что, даже если смотреть по аккаунтам, которые снимают тик-токи про науку, в частности про генетику, в них очень много ошибок. Чтобы найти TikTok, в котором все грамотно с научной точки зрения, нужно очень сильно постараться», — передает слова Дмитриенко ТАСС.

Ролики будут выпускать в пяти рубриках, в том числе об экспериментах и сложном оборудовании, о продуктах, созданных с помощью генетических технологий, о мифах и заблуждениях.